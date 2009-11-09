Продажа „Тамифлю” с момента появления вируса гриппа A/H1N1 возросла в 10 раз

Доходы компании Roche от продажи препарата „Тамифлю”, который сегодня считается самым эффективным против гриппа, с момента появления нового вируса A/H1N1 в апреле этого года возросли в 10 раз - до около 1 млрд. дол.

По данным Puls Biznesu, благодаря панике среди населения из-за нового вируса гриппа увеличивают свои доходы и прибыли другие фармацевтические компании, которые, кроме лекарств, производят, например, маски.

„Фирма 3M в последнем квартале продала их на 100 млн. долларов, а исполнительный директор компании Пэт КЕМБЕЛ признает, что с мая фабрики едва успевают их изготовлять”, - отмечает бизнес-издание.

Другой мировой гигант Kimberley-Clark (владелец марок Kleenex и Huggies) за этот же период увеличил доходы на 40%.

Издание также вспомнило случай с двумя поляками, задержанными в центре Львова украинской милицией за нелегальную продажу масок. Эти маски они продавали в 10 раз дороже, чем они стоят в Польше.

Puls Biznesu также отметил, что Domestos в недавней своей рекламе использовал тезис, что это средство „убивает вирус гриппа”, а самая популярная поисковая система google создала новый сервис google flu trends, который показывает на карте мира места, пораженные эпидемией гриппа.

Как сообщалось, правительство 46-миллионной Украины заявило о намерении закупить около 1 млн. доз "Тамифлю", половина из которого уже доставлена в Украину.