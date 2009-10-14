В России вакцины против гриппа A/H1N1 испытают на детях

Росздравнадзор разрешил испытания на детях инактивированной и живой вакцин против гриппа A/H1N1, разработанных на базах НПО «Микроген», которые начнутся с 15 и 19 октября соответственно

«Обе вакцины – и живая и инактивированная – показали хорошую переносимость и низкую реактогенность, в связи с чем в понедельник Росздравнадзор выдал разрешение продолжить исследования на детях», – пояснил РИА Новости пресс-секретарь производителя вакцин Тимофей Пешков.

По его словам, с 15 октября планируется начать исследования инактивированной вакцины против гриппа A/H1N1 на 120 детях от шести месяцев до 18 лет в Клинической больнице № 1 областного центра аллергологии и иммунологии в Смоленске и в НИИ гриппа РАМН в Санкт-Петербурге.

Первыми будут привиты 30 детей от 12 до 18 лет, 22 октября еще 30 детей от шести до 12 лет, 29 октября привьют детей от трех до шести лет и в последнюю очередь - детей от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, на базах в Смоленске и Санкт-Петербурге планируется с 19 октября начать исследования инактивированной вакцины на 30 добровольцах старше 60 лет.

В исследованиях живой вакцины должны принять участие 90 детей от трех до 18 лет. Научные базы расположены в Перми в Государственной медицинской академии имени Вагнера и в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа РАМН.

Параллельно с детьми в испытаниях живой вакцины против нового гриппа также будут участвовать 30 добровольцев старше 60 лет. Начало исследований запланировано на 21 октября.

В России против гриппа A/H1N1, жертвами которого в мире стали более 4,5 тысячи человек, созданы три вакцины: одна живая и три инактивированные.

Испытания вакцин против нового гриппа на взрослых добровольцах уже начались в сентябре в НИИ гриппа РАМН в Санкт-Петербурге, затем продолжились в лаборатории военного госпитали в Сергиевом-Посаде и НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве.

После первого этапа вакцинации добровольцы, согласившиеся принять участие в испытаниях, чувствуют себя хорошо.

focus.ua