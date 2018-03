Семья из США назвала детей Менингитом и Аппендицитом

В последние годы мода на необычные имена охватила многие страны. В США семья Джексонов из Чикаго назвала детей Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перитонит и Тонзиллит. А жительница штата Северная Каролина сменила имя на интернет-адрес из идейных соображений и теперь девушку зовут CutoutDissection.com - "положим конец анатомированию".

В Швеции родителям разрешили назвать сына Q - в честь их любимого персонажа из сериала Star Trek ("Звездный путь"). Ранее суды запрещали называть ребенка однобуквенным именем. Опять же в Швеции живет мальчик по имени Оливер Гугл. Его отец, имеющий кандидатскую степень по поисковому маркетингу, решил назвать так своего ребенка в честь любимого поисковика.

В Британии живет подросток, который назвал себя в честь семи супергероев из комиксов - Капитан Фантастик Быстрее, Чем Супермен, Человек-Паук, Бэтмен, Росомаха, Халк И Флэш Вместе Взятые (Captain Fantastic Faster Than Superman Spiderman Batman Wolverine The Hulk And The Flash Combined).

В Латинской Америке родители любят давать детям экзотические имена. Беглый просмотр телефонной книги Венесуэлы выявляет такие имена, как Тадж-Махал Санчес, Элвис Пресли Гомес Морило, Дарвин Ленин Хименес и даже Гитлер Юфемио Майора.

В Эквадоре управление регистрации гражданского состояния даже отказывается выдавать документы лицам с экстравагантными или оскорбительными именами. Среди "шедевров", придуманных жителями провинции Манаби, где живет особенно много таких эквадорцев, встречаются Суперкрепкий Цемент, Спортивная Кавалькада, Трудная Футбольная Победа, Лапа Цыпленка и Международный Конфликт.

Не отстает от всего мира и Россия. В этом году в Москве появились на свет Каспер Ненаглядный, Принцесса Анжелина и Ангел Мария, в прошлом - Дельфин, Ангел, Ветер, Север и Луна.

В Нижнем Тагиле родители назвали свою дочь, родившуюся в 2002 году в День независимости, Россией. Другая семейная пара из этого города назвала свою дочку Приватизацией. В ЗАГСе подмосковного города Королева родители зарегистрировали дочь Виагру.

