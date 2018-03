Мода на хилых "вечных мальчиков" в шоу-бизнесе - это побочный эффект противозачаточных таблеток, уверяет The Daily Mail, ссылаясь на новейшие выводы ученых, опубликованные журналом Trends in Ecology and Evolution.

"Гормоны, которые содержатся в противозачаточных таблетках, подавляют у женщины интерес к мужчинам, смахивающим на классических "мачо", зато усиливают привлекательность нежных юношей", - пишет журналист Дэвид Дербишир. Правда, эта корректировка вкусов наблюдается всего несколько дней в месяц, но ее значение велико - ведь оральные контрацептивы широко употребляются уже более 40 лет.

"Эта теория объясняет, почему в 1950-1960-е годы кумирами были суровые Кёрк Дуглас и Шон Коннери, а ныне - хилые андрогины типа Джонни Деппа и Рассела Брэнда", - пишет газета. По мнению соавтора исследования - Александры Олвергн из Шеффилдского университета, оральные контрацептивы, возможно, влияют еще и на подсознательный выбор сексуальных партнеров, что еще аукнется человечеству в будущем.

Ученым давно известно, что вкусы женщины меняются в зависимости от фазы менструального цикла. В период овуляции женщины обычно предпочитают суровую мужественную внешность и властные манеры. Также возрастает привлекательность мужчин, максимально непохожих на данную женщину в генетическом плане, - такой партнер повышает шансы на рождение здорового потомства, поясняет издание. В дни, когда зачатие невозможно, женщины предпочитают инфантильные, женоподобные лица и нежную заботливость, доказали исследователи.

Однако у женщин, принимающих оральные контрацептивы, не бывает овуляции, а значит, и тяга к настоящим мачо и носителям оригинальных генов не возникает. Зато от таблеток страдает привлекательность женщины в глазах мужчин. "Мужчины находят наиболее привлекательными женщин в период овуляции", - пишет издание, поясняя, что благодаря эволюции женский организм оповещает мужчин о своей фертильности - например, запахом. Так, стриптизерши в период овуляции получают наибольшие чаевые.

