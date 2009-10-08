Изобрели спрей для носа, улучшающий память

Спрей, разработанный командой немецких учёных, обещает помочь лучше запомнить выученные к экзамену билеты, если перед этим хорошо выспаться. Эксперты Университета Любека доказали, что молекула иммунной системы организма интерлейкин-6, поступая через нос, позволяет мозгу во время сна лучше хранить эмоциональные и процедурные воспоминания. Необходимое условие для действия этого механизма – хороший крепкий сон. Впервые исследователи выяснили, что регулирующий иммунитет сигнал интерлейкина-6 играет важную роль в формировании долговременной памяти, зависимой от качества сна.

Такое открытие было сделано после лабораторных экспериментов на здоровых добровольцах. В течение нескольких ночей специалисты давали участникам читать небольшие рассказы, а затем перед сном впрыскивали в нос либо жидкость с интерлейкином-6, либо плацебо. Состояние мозга во время сна и его электрическая активность контролировались в течение всей ночи. На следующее утро люди должны были подробно написать все слова и предложения из рассказа, которые они могли вспомнить. Оказалось, что те, кто получил дозу интерлейкина-6 в составе спрея, точно запомнили почти весь прочитанный рассказ.

Неврологи называют свою разработку инновационной, поскольку ранее интерлейкин-6 считался побочным продуктом внутренних воспалительных процессов, но не агентом, затрагивающим когнитивные функции мозга.

internovosti.ru