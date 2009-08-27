Киевская власть отказывается оздоравливать детей-сирот

Столичная власть отказывается оздоравливать льготные категории детей-сирот и требует возвращения выданных ранее путевок, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Виталия Кличко в Киевраде.

Депутаты от Блока Кличко заявляют, что соответствующая информация поступает им через обращение граждан в отношении проблем с оздоровлением детей в летний период.

Как утверждают в Блоке Кличко, в свое время эти граждане получили от столичного Главного управления по делам семьи и молодежи путевки на оздоровление детей из малообеспеченных семей, детей с проблемами здоровья и детей-сирот. Однако в августе сотрудники управления в ультимативной форме приказали людям повернуть путевки. По словам граждан, обратившихся в Блок Кличко, в Главном управлении по делам семьи, молодежи и спорта говорят вроде бы о нехватке бюджетного финансирования.

«Но бюджет Киева предусматривает на оздоровление детей около 7 миллионов гривен. Если бы этих денег не было, Киеврада должна была бы откорректировать эту статью и внести изменения в бюджет. На что пошли эти средства?», - выражают удивление депутаты от Блока Кличко.

В связи с вышеупомянутым, Блок Кличко требует от мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО отчет об использовании средств на детские путевки.

Кроме того, в сообщении отмечается, что столичная власть забыла не только об оздоровлении детей, но и о пляжном сезоне -2009. КП «Плесо», которое занимается городскими пляжами, так и не выпустило распоряжения об открытии купального сезона, заявляя о нехватке средств.

“После прихода к власти «молодой команды» Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ситуация с пляжами города ухудшалась из года в год: если в 2006 году санитарные паспорта имели 24 пляжа, то в 2008-м – только 12, а количество не рекомендуемых для отдыха выросло с 34 до 42 пляжей Киева», - заявили в Блоке Кличко.

Фракция Блока Кличко в Киевраде сообщает, что обратилась в прокуратуру Киева с просьбой предотвратить потерю пляжей в Киеве.