Тамифлю вызывала у многих детей тошноту и кошмары

Стоит ли лечить детей, зараженных вирусом A(H1N1)? - таким, казалось бы, неуместным вопросом задались британские медики, авторы исследования, опубликованного в понедельник в British Medical Journal, пишет Le Monde. По данным этого исследования, такие лекарства против гриппа, как Тамифлю, приносят "ограниченную пользу", вызывая гораздо более серьезные нежелательные последствия, в частности тошноту, которая может привести к обезвоживанию, и осложнения у некоторых детей.

На прошлой неделе британское агентство здравоохранения (Health Protection Agency) отмечало, что профилактика гриппа у детей с использованием Тамифлю вызывала у многих тошноту и кошмары: из 248 юных британцев, принимавших препарат, каждый второй продемонстрировал эти симптомы.

По мнению одного из авторов исследования, нежелательные эффекты систематического использования Тамифлю преобладают над ожидаемыми положительными, поэтому он призвал министерство здравоохранения срочно пересмотреть стратегию борьбы с пандемией свиного гриппа.

Roche, компания-производитель препарата Тамифлю, предпочитает рассматривать это исследование в национальном контексте, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию в Великобритании, где Тамифлю продается в аптеках без рецепта. По мнению директора отделения вирусологии Монель Мунтлак, "эта алармистская статья направлена на осуждение проблемных терапевтических методов". "Во Франции лекарство прописывает доктор, умеющий распознать факторы риска. Кроме того, это лекарство не следует использовать систематически", - приводит ее слова издание.

likar.info