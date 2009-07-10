Слухи о сибирской язве в Железном Порту - «атака конкурентов»

Информацию о якобы угрозе сибирской язвы в поселке Железный Порт (Голопристанский район Херсонской области) местные власти называют информационной атакой со стороны конкурентов.

Об этом УНИАН заявил председатель Новофедоровского сельсовета, в который входит Железный порт, Игорь КАСИЯНЧУК.

По его словам, «ежегодно Железный Порт в пик курортного сезона подвергается информационной атаке со стороны конкурентов. Обычно это неправдивые сведения о якобы аварийном состоянии очистных сооружений и скотомогильника. Прошлым летом добавилась тема загрязнения моря мазутом. Такими спекуляциями нечистые на руку дельцы пытаются переманить отдыхающих».

Как сказал И.КАСИЯНЧУК, только в прошлом году в реконструкцию очистных сооружений Железного Порта было вложено около 6 млн. грн. из бюджета сельсовета. Кроме того, отсутствие какой-либо опасности для отдыхающих от скотомогильника подтверждается архивными документами, в том числе техническими условиями на строительство бетонного саркофага.

Также, отметил председатель сельсовета, ежегодно проводятся анализы грунта, которые не выявили возбудителей опасных болезней.

«Ни о какой сибирской язве речи не идет», - подчеркнул И.КАСИЯНЧУК, добавив, что бетонирование скотомогильника выполнено в 1985 году с гарантией на 50 лет. «Поэтому запас его прочности составляет минимум 15-20 лет», - отметил он.

И.КАСИЯНЧУК также опроверг информацию об угрозе размыва прилегающей к объекту территории, поскольку, подчеркнул он, в 1988 г. в этом районе построен волнорез и за это время береговая линия уже увеличилась на 50-60 метров.

По словам И.КАСИЯНЧУКА, несмотря на нечестные методы конкурентов, нынешний курортный сезон в Железном Порту ожидается не хуже прошлогоднего.

«Практически все пансионаты имеют заказы на прием отдыхающих не только из Украины, но и из России, Беларуси, и люди, которые традиционно проводят отпуска в Железном Порту, уже не обращают внимание на лживые сообщения», - заявил глава сельсовета.

В свою очередь заместитель главного врача Херсонской областной СЭС Анатолий КОВАЛЬ подтвердил, что курортникам в Железном Порту ничто не угрожает. "Там действительно есть забетонированный скотомогильник, где в пятидесятых годах сжигали трупы животных, но какой-либо опасности для населения и отдыхающих он не несет», - отметил он.

Заместитель начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской облгосадминистрации Григорий УСИК также опроверг сообщения об экологической угрозе в Железном Порту. "После публикаций СМИ на место выезжали специалисты СЭС. Они взяли необходимые пробы, но никакой сибирской язвы не обнаружили", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня с. г. Херсонская областная организация Партии зеленых Украины распространила пресс-релиз, в котором говорилось о возможной угрозе заражения акватории курортного поселка Железный Порт спорами сибирской язвы из расположенного на прибрежной линии скотомогильника.