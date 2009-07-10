Черные маслины закрашивают добавкой Е579

Зеленая оливка очень редко дозревает на дереве до равномерного черного цвета, обычно она становится или темно-бурой, или фиолетовой. В связи с этим в составе баночных маслин и появляется добавка с кодом Е579 – глюконат железа. Производители в один голос утверждают, что это «всего на всего» стабилизатор цвета, что он просто стабилизирует равномерность черной окраски. Но ведь «стабилизировать равномерность» – это и есть подкрасить не почерневшие участки маслины.

Поэтому то, что Е579 – не краситель, не совсем правда, – вводит нас в курс дела председатель общественной организации «Эксперт» Игорь Потапов. – Глюконат железа – разрешенный элемент. Рекомендованная суточная норма железа для взрослых – 10-20 мг, для беременных женщин – 40 мг. Предельно допустимая суточная норма – 100 мг в лечебных целях, при дефиците железа в организме.

Однако нет причин принимать препараты железа, если у вас не наблюдается дефицита этого элемента в организме – прием слишком большого количества железа может вызвать повреждение печени, сердца и почек. Так что с баночными маслинами важно не переусердствовать.

Как себе не навредить

Сколько надо съесть маслин, чтобы не переборщить, мы посчитали вместе с экспертом. Стандартное максимально допустимое содержание глюконата железа в маслинах – 150 мг/кг. В одной баночке маслин сухого веса (без жидкости) – 150 г. Соответственно, в 150 г маслин содержится 22,5 мг железа. Это чуть больше суточной нормы. Но это если съесть всю банку за один раз. Так что превышения нормы нет, но то, что маслины подкрашивают – факт, и то, что злоупотреблять ими не стоит – тоже.

Как правильно выбирать маслины и оливки

– Банка должна быть без ржавчины на шве. Если ржавчина в наличии, то это сигнализирует о том, что партия хранилась на складе с повышенной влажностью, соответственно маслины могут быть испорчены.

– Первые две цифры штрих-кода испанских маслин – 84. Если на банке написано «испанские маслины», а код другой – это перефасовка старых маслин в новые банки с новой датой.

– Маслины должны быть без разрывов в месте вынутой косточки. Большое количество разрывов говорит о халатности рабочих предприятия.

– Косточка не должна отделяться слишком легко. Если так происходит – значит маслина несвежая.

– Цвет должен быть равномерным, плоды – гладкими, желательно глянцевыми, одинакового размера.

– Вкус – в меру кисловато-солоноватый. Запах – свойственный. Консистенция – в меру плотная, не кашеобразная и не «резинистая».

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