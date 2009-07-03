Шведские хирурги стерилизовали мужчину - по ошибке

Врачи из клиники, расположенной в шведском городе Вестерос, по ошибке выполнили хирургическую стерилизацию не нуждавшемуся в ней мужчине.

Согласно жалобе пациента, поданной в Национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению, он пришел в клинику 22 июня для проведения биопсии простаты.

Однако врачи и медсестры не перепроверили данные мужчины, взятого на операцию, и вместо биопсии выполнили вазэктомию (хирургическая стерилизация мужчин путем пересечения или перевязки семявыносящего протока), которая была назначена следующему пациенту хирургической бригады.

Совет начал расследование по материалам жалобы.

Подобные случаи периодически случаются по всему миру. Известны случаи, когда хирурги удаляли здоровый орган (легкое, грудь, почку, яичко) вместо больного, путали аппендикс с яичником, или выполняли операцию не тому пациенту.

diapazon.kz