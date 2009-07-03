Подпольный водочный цех выпускал 10 тыс. бутылок в сутки

В Никополе управление налоговой милиции прекратило деятельность подпольного водочного цеха с производственной мощностью 10 тыс. бутылок в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области. Организовал незаконное производство водки в частном доме местный безработный.

На производстве были задействованы еще два человека, тоже официально безработные. Изготовленная водка реализовывалась в торговой сети Никополя и соседних районах.

В ходе обыска из незаконного оборота изъято более 2 тыс. бутылок готовой продукции, около 1 тыс. литров спирта, 30 тыс. поддельных марок акцизного сбора.

Согласно заключению экспертизы, жидкость в бутылках содержала химические вещества, представляющие угрозу для здоровья людей.

Следственный отдел налоговой милиции Никополя возбудил против организатора подпольного цеха уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.