В столице состоится конкурс по аренде объектов медучреждений

Мэрия Киева готовится выставить на конкурс по аренде 91 объект в медицинских муниципальных учреждениях города.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, 2 июля в помещении мэрии состоялось очередное заседание Комиссии по рассмотрению вопросов об использовании имущества (зданий, сооружений, помещений) лечебно-профилактических учреждений коммунальной собственности Киева.

«Независимая оценка 91 объекта аренды коммунальной собственности Киева будет проведена компаниями-оценщиками, которые были определены на условиях конкурса», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Таким образом, всего планируется оценить и подготовить к конкурсу по аренде 91 объект. На вчерашнем заседании комиссии был проведен второй конкурс по отбору оценщиков, которые привлекаются к проведению независимой оценки объектов аренды. Конкурс состоялся в присутствии депутатов Киевсовета и журналистов. На участие в конкурсе подали документы 4 потенциальных оценщика. По результатам конкурса были отобраны оценщики на каждый объект аренды индивидуально.

“Необходимо подчеркнуть, что проведение такой оценки является обязательным условием для заключения и перезаключения договоров аренды коммунального имущества», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.