Ситуация с заболеваемостью корью остается напряженной.

В 2018 году в Украине корью заболели более 4 тысячи человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Виктор Ляшко.

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По его словам, за прошедшую неделю (по состоянию на 8 февраля 2018 года) корью заболели 798 людей – 287 взрослых и 511 детей.

"Это на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Ситуация с заболеваемостью корью остается напряженной. Всего за 2018 год корью заболели 4298 человек – 1423 взрослых и 2875 детей. Госпитализированы 2872 людей. С начала года от осложнений кори умерли пять человек – трое детей и двое взрослых. Больше всего людей заболели в Ивано-Франковской (965 случаев заболевания), Одесской (781), Закарпатской (681), Черновицкой (509), Львовской (269) областях. Наименьшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Черниговской (1 случай), Сумской (2 случая), Луганской и Харьковской (по 3 случая), Ровенской (4 случая) областях", - сказал Ляшко.

По его словам, было провакциновано 74,5% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 79,5% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины.