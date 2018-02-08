Украинских чиновников начнут увольнять, если они не будут решать проблемы людей с инвалидностью

Соответствующие изменения относительно усиления требований к созданию беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям приняты в первом чтении.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение санкций за несоздание беспрепятственной жизненной среды для людей с инвалидностью.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению требований законов Украины, направленных на создание беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и сооружениям "(регистрационный номер 6536) проголосовал 241 народный депутат.

Заместитель министра социальной политики Украины Наталия Федорович отметила на заседании парламента, что данным законопроектом предусмотрено создание беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В частности, законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается ввести штрафы и предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за правонарушения, связанные с несоблюдением требований государственных строительных норм, стандартов и правил относительно доступности для маломобильных групп населения.

За передачу заказчику проектной документации для выполнения строительных работ на объекте, разработанной с нарушением требований, предусматривается наложение штрафа на главного архитектора проекта, главного инженера проекта, эксперта, других ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием "объектов архитектуры, которые имеют соответствующий квалификационный сертификат, в размере: если в проектной документации отсутствуют нарушения строительных норм, стандартов и правил относительно доступности для маломобильных групп населения - от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; если в проектной документации имеются такие нарушения - от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

За осуществление авторского надзора с нарушением требований законодательства предусмотрено наложение штрафа на главного архитектора проекта в размере: если такие нарушения не касаются учета нужд лиц с инвалидностью в соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами относительно доступности для маломобильных групп населения - от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; если касаются - от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

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В закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" вносятся изменения, согласно которым жилые помещения, занимаемые лицами с инвалидностью или семьями, в составе которых они есть, подъезды, лестничные площадки домов, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть оборудованы специальными средствами и приспособлениями в соответствии со стандартами и правилами относительно доступности для маломобильных групп населения, а также телефонной связью.

Согласно законопроекту, архитектор, другие проектировщики, осуществляющие работы по созданию объектов архитектуры, обязаны соблюдать стандарты, нормы и правила, требования исходных данных на проектирование, в том числе относительно доступности объекта строительства для маломобильных групп населения, с учетом необходимости максимального его приспособления для лиц с инвалидностью (обустройство входов к объекту строительства на уровне с полом (тротуара), обязательность предвидения не менее двух парковочных мест для транспортних средств, управляемых лицом с инвалидностью или перевозимых лиц с инвалидностью).

Также вносятся изменения в ряд законов, меняя определение инвалид на лицо с инвалидностью.