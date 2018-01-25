Инклюзивное образование: как учатся "солнечные" детки в Италии (видео)

В образовательной системе Италии давно внедрено инклюзивное образование для детей с особыми потребностями, в том числе и для "солнечных" деток.

Эта страна одна из первых внедрила идею интегрированного образования для детей с особыми образовательными потребностями, пишет ТСН.

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Благодаря инклюзиву дети с инвалидностью имеют такие же возможности, как и их сверстники. Ребенок с врожденными пороками заканчивает школу и вступает в высшее учебное учреждение.

В Украине же концепция инклюзивного образования только набирает обороты.