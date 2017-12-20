Супрун заявила, что даже не рассматривает вопрос своей отставки

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что даже не рассматривает вопрос своей отставки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам сегодня перед заседанием правительства.

"Я даже не рассматриваю такую идею ... Я не ухожу в отставку", - отметила она.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ближайшее время Супрун собирается написать заявление об отставке с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.