Супрун заявила, что даже не рассматривает вопрос своей отставки
11:29, 20 декабря 2017Страна
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"Я даже не рассматриваю такую идею ... Я не ухожу в отставку", - отметила она.
Супрун / УНИАН
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что даже не рассматривает вопрос своей отставки.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам сегодня перед заседанием правительства.
"Я даже не рассматриваю такую идею ... Я не ухожу в отставку", - отметила она.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ближайшее время Супрун собирается написать заявление об отставке с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.
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