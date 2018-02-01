За последние недели в Украине зафиксировано 700 случаев кори, без тенденции к уменьшению - Супрун

По словам Супрун, вспышка исчезает за месяц-полтора, если в стране вакцинировано 95% населения, но в Украине в последние годы эти цифры не превышали 50%.

За последние недели в Украине зафиксировано 600-700 случаев кори, без тенденции к уменьшению.

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Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, говорится в журнале "Новое время". Супрун отметила, что корью в министерстве занимаются уже почти год, но топ-новостью для массмедиа она стала только два месяца назад, когда заболел первый человек в Киеве.

По ее словам, еще в январе прошлого года министерство получило предупреждение ВОЗ, что из-за низкого уровеня вакцинации страна серьезно рискует.

"Поэтому когда корь началась в августе этого года, мы были готовы, у нас уже был штаб по борьбе с заболеванием. Мы закупили миллион дополнительных доз вакцин и усилили вакцинацию в трех западных областях, где на сегодня наибольшее количество больных. За 2017 год мы впервые за 10 лет вакцинировали 93% детей в возрасте одного года", - заявила министр.

Супрун отметила, что вспышка исчезает за месяц-полтора, если в стране вакцинировано 95% населения, но в Украине в последние годы эти цифры не превышали 50%.

Теперь, по ее словам, перед министерством стоит масштабная задача — ревакцинировать и вакцинировать несколько миллионов украинских детей, которых прививки обошли стороной.

"Лекарств от кори нет, и это единственный способ эффективно остановить вспышку болезни. Мы также следим за статистикой новых случаев, их в последние недели 600-700 на страну, без тенденции к уменьшению", - добавила она.

Супрун признает, что без системной вакцинации каждая из почти преодоленных в цивилизованном мире болезней может нанести серьезные убытки.

Также она рассказала и о медицинской реформе.

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"Есть обязанность семейного врача — “вести” человека и объяснять, когда и какие действия важны в разные возрастные периоды. Государство заинтересовано в том, чтобы болезни было возможно вылечить именно в первичном звене. В предусмотренном пакете бесплатных услуг для украинцев заложены все основные диагностические процедуры и анализы. Например, скрининг признаков пяти наиболее частых видов рака", — объясняет Супрун.

На самом деле, различия в медобслуживании украинцы заметят только весной.

"Начиная с апреля, украинцы смогут заключать договоры-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, при этом выбирая их безотносительно от места регистрации", — объясняет Супрун и сразу же советует выбирать врача уже сейчас.

"Чем быстрее вы найдете такого человека, тем скорее реформа начнется лично для вас. Каждый врач набирает до 2 тыс. пациентов и хорошо, если о вашем желании пользоваться его услугами, он будет знать заранее. Врача должны интересовать ваши проблемы, а вы должны чувствовать себя достойно и комфортно в течение визита к нему, мотивация для этого у врачей будет. Сейчас врач первичного звена получает 210 грн с человека, с июля этого года сумма вырастет до 370 грн, а для детей до 7 лет и взрослых от 65 лет будет действовать двойной тариф", - отметила Супрун.

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