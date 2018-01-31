Гройсман пообещал, что концу года в Украине начнет работать экстренная медавиация

По словам премьера, это позволит быстро доставлять больных в медицинские учреждения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что к концу года в Украине начнут работать подразделения экстренной медицинской авиации.

Читайте такжеГройсман снова пообещал построить сеть кардиоцентров по всей стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

«Я думаю, что как определено нами по инициативе министра внутренних дел, мы сделаем экстренную авиацию в стране. Я думаю, что к концу года мы уже такие подразделения запустим», - сказал глава правительства.

По его словам, это позволит быстро доставлять больных в медицинские учреждения.

Читайте такжеГройсман обещает выровнять ситуацию с закупкой лекарств

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Гройсман заявлял о необходимости обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в различных регионах Украины.