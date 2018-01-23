Гройсман заявил, что в регионах есть проблемы с распределением средств для программы "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в 9 регионах Украины возникли проблемы с распределением средств по программе "Доступные лекарства".

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Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, об этом глава правительства сказал во время специального совещания, посвященного ситуации вокруг реализации правительственной инициативы.

«У нас произошла странная ситуация. Мы разработали программу, выделили 1 млрд грн средств, предусмотрели механизмы, а люди не имеют доступа к лекарствам», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что средства на реализацию программных мероприятий поступили на места еще 4 января - в соответствии с законом Украины «О Государственном бюджете на 2018 год».

При этом, по информации Госказначейства, деньги распределены только в 14 областях, а в 9 регионах есть проблемы.

Поэтому глава правительства подчеркнул, что требует тщательно расследовать каждый случай ненадлежащего выполнения правительственной программы, и призвал руководство Министерства здравоохранения и Государственной казначейской службы приобщиться к этой работе.

Премьер-министр обратил внимание, что следующим шагом в реализации программы станет ее углубление - как по линии расширения номенклатуры лекарств, так и расширения географии аптек - участников программы.

Также глава правительства предложил вести постоянный ежемесячный мониторинг выполнения программы с постоянным информированием руководства правительства, а также провести опрос людей - участников программы с целью общего улучшения инициативы.

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Как известно, программа «Доступные лекарства» стартовала по инициативе Кабинета министров в апреле 2017 года. Первыми тремя программными нозологиями стали заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и астма. В 2017 году правительство выделило на реализацию программы в целом более 700 млн грн. По информации Минздрава, в прошлом году по программе отпускались 198 препаратов, количество производителей - участников программы превысило 50, а количество аптек - участников программы превысило 6,7 тыс. Почти 14 млн пациентов получили лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.