В Украине зафиксирован первый в 2018 случай дифтерии - СМИ (видео)

Врачи говорят, что зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии.

В Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

По словам областного врача-инфекциониста, недуга обнаружена у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник, передает "112 Украина".

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Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него, говорят врачи, зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии.

По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.

30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита на брифинге сообщал, что в Минздрав поступало сообщение о первом больном дифтерией. Однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно. Он также добавил, что в 2017 году в Украине не было зафиксировано ни единого случая дифтерии.

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский прогнозировал, что в скором времени дифтерия может атаковать украинцев.