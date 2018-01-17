Украине грозит вспышка дифтерии вслед за корью - доктор Комаровский (видео)

Врач-педиатр Евгений Комаровский прогнозирует, что в скором времени дифтерия может атаковать украинцев. Об этом он рассказал на собственной странице на YouTube.

Педиатр призвал украинцев вакцинироваться от кори и напомнил, что год назад предупреждал о ее вспышке.

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"Корь - это разминка, это цветочки. Будет хуже, и корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике, а вот тортик - это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь – вы однократно привились, и у вас есть на 80-85% защитные антитела. С дифтерией надо привиться минимум три раза подряд, потом еще раз через год, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет у всех не получится", - подчеркнул Комаровский.

Врач рассказал, что "дифтерия - это не один на тысячу умирает". По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира все равно смертность 10-15%.

"С сывороткой в стране - напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", - отметил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, с начала года корью в Украине заболело 1 285 человек – 856 детей и 429 взрослых. Один случай закончился летально – в Одесской области умер ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости – в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

Корь считается опасным вирусным заболеванием, инкубационный период которого составляет от 7 до 17 дней. Вирус передается через нос, рот или глаза. Симптомами болезни является сыпь, очень высокая температура, головная боль, тошнота, бронхит. При первых же признаках кори необходимо обратиться к врачу.

90% людей без прививки заболеют корью, если рядом есть инфицированный. Только вакцина может защитить от болезни и тяжелых осложнений. По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января в Украине в наличии было 516 тысяч единиц вакцины против кори.