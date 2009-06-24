90% фаст-фудов в Киеве продают некачественную еду

На территории столицы в период с 15 по 18 июня сотрудники отдела ветеринарной милиции проверили 52 торговые точки по изготовлению и реализации шаурмы и курей–гриль.

Об этом УНИАН сообщило в ГУ МВД Украины в Киеве.

Было обнаружено, что в 90% проверенных точек продукция изготавливается с нарушениями. Относительно нарушителей было составлено 85 административных протоколов по статье 107-ю Кодекса Украины об административных правонарушениях. ИзДято из обращения и утилизировано свыше 1 тонны недоброкачественной продукции, задержано и доставлено в райуправления 23 человека, которые торговали продуктами в неустановленных местах, изъято 12 оборудований для приготовления шаурмы, приостановлена деятельность 26 торговых объектов, вынесено 36 предписаний об устранении обнаруженных нарушений.

"Однако, скольких бы недобросовестных торговцев не задержали стражи порядка, каждый из нас, сам должен беспокоиться о своем здоровье и, по крайней мере, не покупать ту пищевую продукцию, качество которой вызывает хотя бы наименьшее подозрение", - отмечают в ведомстве.