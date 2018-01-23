С начала года корью в Украине заболели уже более 2 тысяч человек - Минздрав

По состоянию на 22 января 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве. В частности, эксперт в сфере здравоохранения Владимир Курпита, ссылаясь на данные Минздрава заявил, что в течение первой недели нового года заболели 626 человек, второй - 659, третьей - 804 человека.

«Госпитализированы с корью 1 тыс. 398 человек, среди них - 857 детей. С начала года из-за кори умерли три человека - двое детей и один взрослый человек. Все случаи произошли в Одесской области. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области - 463 случая кори. Далее в Черновицкой - 333 случая, в Закарпатской - 331, в Одесской - 265 случаев кори. Самые низкие показатели - в Харьковской и Ривненской - по одному случаю. В то же время ни одного случая кори не зафиксировано в этом году в Черниговской и Сумской областях», - сказал Курпита.

В свою очередь эксперт по инфекционным болезням Федор Лапий призвал заблаговременно вакцинировать и детей, и взрослых против дифтерии и столбняка.Читайте такжеУгрозы распространения дифтерии в Украине нет - Минздрав

«Каждый должен пойти к врачу и спросить: надо ли мне вакцинироваться? Каждые 10 лет следует вакцинироваться против дифтерии и столбняка, чтобы уберечься от этих опасных болезней во время возможной вспышки. Это поможет также предотвратить вспышки этих инфекционных болезней в Украине. Уже сегодня фиксируются смертельные случаи из-за столбняка у детей, ранее болезнь поражала взрослых невакцинированных людей», - подчеркнул Лапий.

Он также заверил, что Украина обеспечена противодифтерийной сывороткой. «Однако лучше предотвратить эту инфекционную болезнь, чем потом лечиться», - акцентировал медик.