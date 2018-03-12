Врач-инфекционист Ольга Голубовская: Антитоксической сыворотки против дифтерии в Украине нет, а без нее смертность – 50%. Украинцы должны подумать о вакцинации, потому что лечиться – нечем

По данным Министерства здравоохранения Украины, в прошлом году в стране было зафиксировано 4 782 случая кори. В то же время, только за две недели нового года этим опасным инфекционным заболеванием заразились уже 1 285 человек, из них 856 детей.

Любопытно, что ВОЗ прогнозировала вспышку кори в нашей стране на ближайшие годы еще в 2016-м, называя главную причину возможной эпидемии – низкую вакцинацию населения. Однако призывы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, сообщившей об этом, делать прививки, не были услышаны. В результате, в 2016-м году, согласно графику вакцинации, были привиты только половина маленьких украинцев, в 2017-м году – около 65% детей.

Но это – полбеды. По прогнозам инфекционистов, вслед за корью Украину «накроет» дифтерия. В последний раз эпидемию этого заболевания – 20 тысяч заболевших, 696 смертельных случая – наша страна переживала в 90-х. А единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинироваться и детям, и взрослым.

Кому больше всего угрожает корь?

Детям младше 5 лет, особенно 2-летнего возраста, а также взрослым после 30 лет. Течение любого инфекционного заболевания зависит от трех составляющих – свойств возбудителя, реакции иммунитета и той социальной среды, где это происходит. Если человек недоедает, находится в состоянии хронического стресса, это накладывает отпечаток на его реактивность…

Но многие родители переживают о качестве вакцин против кори…

Коревая вакцина в Украине - хорошая, бельгийская. Она хорошо переносится и дает хороший иммунитет.

Почему же тогда среди украинцев так распространены антивакцинальные настроения?

Это не так, у нас нет выраженных антивакцинальных настроений. По статистике, в Украине только 7% населения отказываются от вакцинации. Остальные не отказываются, просто хотят прививать своих детей или прививаться сами качественными вакцинами. Людей можно понять. А государство должно думать, как обеспечить населению качественные вакцины.

Но вы же говорите, что вакцины – качественные…

Дело в том, что у нас подорвано доверие не к вакцинации, а к официальным институтам. Люди никому не верят. У нас даже существует такое явление как «вакцинальный туризм», когда родители везут прививать детей в Европу.

Недавно в Киеве сообщали, что только за 5 дней было вакцинировано около 15 тысяч детей – четверть тех, кто не имел прививок…

Мне рассказывали, что люди по 4 часа очереди стояли. Какое же это недоверие к вакцинации?

В нашей ситуации государство должно думать, как обеспечить граждан качественными иммунобиологическими препаратами. Потому что о том, что вакцинация необходима, и так все знают. Уверена, что нет такого человека, который бы не знал, что в 19-м веке из 20 детей 15 умирали от инфекционных болезней.

Тем не менее, в Украине низкий уровень вакцинации…

Волна отказов [от прививок] началась в 2008 году, после смерти ребенка в Краматорске (13 мая 2008 года, через несколько часов после прививки против кори и краснухи с использованием вакцины Trevisac производства Serum Institute of India Ltd умер школьник Антон Тищенко, - УНИАН). Эта волна держалась несколько лет. Потом пришло «потепление» - украинцы стали искать вакцины. Но возникла другая проблема – их не поставляли в Украину вовремя. Напомню, если человек выбился из графика прививок – порядок нарушился. Но люди забывают об этом, не живут же они с постоянной мыслью о прививках. Вакцин нет, взять их негде и некогда, у людей другие проблемы, уже прошло время, они об этом просто забыли…

Мы очень много лет говорим о том, что необходимо ввести паспорт вакцинации. А то у котов и собак есть такой паспорт, а у людей – нет.

Нужно его утвердить, и чтобы человек хранил эту книжечку. Сейчас это как никогда актуально, учитывая сумасшедшую внутреннюю миграцию и невозможность отыскать свои амбулаторные карты.

Какой уровень вакцинации нужен в обществе, чтобы инфекция отступила?

США (Северная и Южная Америка) объявили в сентябре 2016 года, что они – первые в мире, кто ликвидировал корь на своей территории. Потому что там уровень вакцинации более 95%. У нас же уровень вакцинации – меньше 50% населения.

Существуют ли противопоказания к вакцинации и какие?

Все ограничения можно посмотреть в аннотации к вакцине. И тут нужно идти в ногу с международными рекомендациями.

Как клиницист, я никак не могу принять некоторые рекомендации нашего Минздрава. К примеру, на сайте ведомства названо противопоказание – «острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5 градусов». Получается, что человека с температурой до 38,5, например, с температурой 38,2 вакцинировать живой вакциной можно? Я этого не понимаю. Потом люди будут болеть и говорить, мол, зачем вакцинировался, все равно заболел.

Поэтому, нужно следовать международным рекомендациям, применяемым во всех странах. В них сказано: «Когда вы больны, вакцинацию нужно отсрочить до момента выздоровления».

Почему болеют привитые дети?

По календарю прививок нужны две прививки от кори. В первую иммунитет вырабатывается у 85% привитых детей, а у 15% - нет. Во вторую дозу – иммунитет получают 97%. Это - данные США, в Украине таких исследований не проводили.

Конечно, существует процент детей, иммунитет которых не отвечает. Кроме того, если были нарушены правила вакцинации, например, привили больного ребенка, то у него может не быть выработки достаточного количества защитных антител и он может заболеть…

К сожалению, такие случаи и подрывают доверие к вакцинации.

Нужно ли вакцинироваться взрослым людям?

По календарю вакцинаций, взрослых прививают до 30-летнего возраста. Но и люди постарше имеют право себя защитить. Ведь корью могут заболеть практически все, кто контактировал с зараженным. Среди заболевших всегда превалируют невакцинированные.

Если заболел взрослый человек, вы настаиваете на срочной госпитализации?

Да. Главным образом, потому, что у нас люди, как только почувствуют недомогание, сразу начинают пить лекарства – какие попало (жаропонижающие, иммуномодуляторы, антибиотики, которые даже могут усугубить течение кори) и как попало. Поэтому, подавляющее большинство врачей, когда видят корь, сразу же госпитализируют взрослого пациента. Никто не возьмет на себя ответственность за «домашнее лечение» этой болезни.

К тому же, взрослые, в отличие от детей, детскими инфекциями болеют тяжелее. Это биологическая особенность возбудителя. В 2006 году, в последнюю серьезную вспышку кори в Украине, смертность была только у взрослых.

Какие осложнения дает корь?

Эта инфекция дает осложнения в виде энцефалита и коревой пневмонии. В основном, у взрослых.

Действительно ли ситуация с распространением кори в Украине настолько серьезна, что следует говорить об эпидемии?

Ситуация очень серьезна. Корь есть и будет, сейчас остановить ее невозможно. Официально очень много случаев инфицирования, около 5 тысяч человек. Регистрируются те, кто поступил в стационар или те, кто амбулаторно подают экстренные извещения (такая ситуация типична для любой страны, не только для Украины). Неофициально эта цифра, однозначно, больше.

Насколько больше?

Количество случаев, которые попадают в официальную статистику, можно смело умножать на 5 или даже 10, в зависимости от конкретной эпидемситуации.

Получается, СМИ зря обвиняют в нагнетании истерии вокруг этой темы?

Это не истерия, а естественный процесс, который всегда сопровождает страны с низким уровнем вакцинации. Все острые инфекционные заболевания имеют периодические естественные подъемы и спады. Это достаточно сложные процессы, но так называемая цикличность всегда наблюдается в странах, где нет нормального уровня вакцинации. В странах с высоким уровнем вакцинации такой цикличности нет.

Но в Минздраве заявляют, что эпидемии пока нет, только вспышки…

Согласно закону Украины о защите населения от инфекционных заболеваний, эпидемия – это рост того или иного инфекционного заболевания за короткий промежуток времени на определенной территории. Заболеваемость кори, по данным того же Минздрава, выросла в 70 раз. Это ли не эпидемия?

Поэтому, де-факто, в Украине есть эпидемия кори, а де-юре – нет.

Нам необходимо говорить о проблеме, не замалчивать ее. К примеру, в Америке и Европе в этом эпидемсезоне начался необычно грипп. И они сразу об этом сообщили, мол, есть такая проблема, и вот ее решение (Центр по контролю за заболеваемостью обновил рекомендации по терапии для данных конкретных условий, учитывая, что вакцинация – субоптимальна) – чтобы люди не паниковали. То есть, никто ничего не скрывал и в обществе проблему нормально восприняли.

У нас же какие-то непонятные игрища. И это вызывает в обществе только сопротивление.

Думаете, если объявить об эпидемии, украинцы начнут доверять сказанному и побегут вакцинироваться?

За много лет работы я видела несколько людей, которые были категорические против вакцинации. У них были свои убеждения по поводу мирового заговора и т.п. Вероятно, такие люди есть везде, но их очень мало. Когда вакцинировано все общество, они тоже защищены – заболевание не распространяется.

Что касается объявления об эпидемии, у нас в стране, насколько я помню, только один раз – в 2009 году – объявляли эпидемию пандемического штамма вируса гриппа. Но тогда было бы смешно не объявить, ведь пандемия была объявлена во всем мире.

В принципе, ни мне, как клиницисту, ни людям не важно, объявлена эпидемия, или нет. Для пациента нет разницы, он заболел во время объявленной эпидемии или во время необъявленной. Но объявление эпидемии важно для проведения особых противоэпидемических мер. Также во время эпидемии проще приобретать необходимое медицинское оборудование, процедуры тендеров упрощаются…

Существуют ли какие-то особые критерии, по которым можно считать, что в стране началась эпидемия инфекционной болезни?

За много лет работы я пытаюсь у всех эпидемиологов расспросить об этом, но никто внятного ответа так и не дал. Нет никаких четких цифр, что столько-то больных - это эпидемия, меньше – не эпидемия.

Почему сложилась такая ситуация?

Это отголоски Советского союза. Мы же тогда были страшно «благополучными» - не фиксировалось никаких вспышек, никаких эпидемий, их априори быть не могло.

В 90-е годы, когда в Украине была страшная ситуация с дифтерией, коллеги-медики рассказывали, что им запрещали писать настоящий диагноз. К сожалению, даже сегодня в регионах сохраняется эта практика.

Сказываются ли неблагоприятные социальные условия, в частности, низкий уровень жизни, война на Донбассе, на распространении инфекционных заболеваний?

Вспышки инфекционных заболеваний всегда сопровождают какие-то социальные катаклизмы.

Раз вы вспомнили о дифтерии, уже сейчас звучат прогнозы, что после кори Украину «накроет» эпидемия этого заболевания. Это страшилка, или опасения вполне серьезны?

Это ни в коем случае не страшилка. Так и будет. Дело только времени. Причем, инфекционисты давно об этом говорят и предупреждают.

С одной стороны, если нет иммунной прослойки в социуме, то инфекционное заболевание имеет периодичную цикличность. По данным ВОЗ, на сегодня в мире существует восемь стран с уровнем вакцинации менее 50% населения. Это семь африканских стран и Украина.

С другой стороны, конкретно дифтерия поднимает голову во всем мире. На сегодня – беспрецедентная эпидемия в Йемене, есть случаи в Бангладеш и еще нескольких странах. Такого давно не было.

Поэтому, только дело времени, когда дифтерия вернется и в Украину.

Чем опасно это заболевание?

Дифтерийный токсин является вторым по силе после ботулинического. Это один из самых агрессивных биологических ядов. Сывороткой его можно нейтрализовать только тогда, когда токсин циркулирует в крови, а когда он «связался» с тканями, уже наступает летальность.

Эта инфекционная болезнь распространяется очень быстро.

Украина уже переживала колоссальнейшую заболеваемость и смертность от дифтерии в 90-е годы. Тогда взрослые болели с тяжелейшими осложнениями – параличами, миокардитами… Но тогда была сыворотка, ею были забиты все холодильники в больницах. Сейчас антитоксической сыворотки против дифтерии в Украине нет. Тех 900 доз, которые закупил Минздрав, хватит на пару дней.

Без сыворотки смертность от дифтерии – 50%.

Как уберечься от этой болезни?

Проверить иммунитет к дифтерии. Если его нет – вакцинироваться.

Необходимо знать, что взрослым стоит проводить вакцинацию «дифтерия-столбняк» один раз в десять лет. Украинцы должны подумать о вакцинации, потому что лечится - нечем.

Мария Турчина