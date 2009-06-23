В Крыму пьяный турист выжил после падения с 25-метровой скалы

Турист из Севастополя получил тяжелые травмы в результате падения с высоты около 25-ти метров в районе пещерного города Мангуп в Крыму.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация о происшествии поступила к спасателям в 00.20 22 июня.

«Житель Севастополя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в пещеру Барабан-Коба», - говорится в сообщении.

Спасатели на носилках транспортировали туриста в одно из сел, где врачи «скорой» оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Cостояние севастопольца – «тяжелое стабильное», добавили в МЧС.