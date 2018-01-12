Кому грозит тяжелая форма кори: комментарии инфекциониста

Заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская подчеркивает, что корь - достаточно тяжёлое инфекционное заболевание, сопровождающееся сменой нескольких периодов болезни, длительно протекающее (это не грипп, где за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеющее ряд тяжелейших осложнений.

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Медик акцентирует, что корь - очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеют.

"С другой стороны, мы имеем специфическую профилактику, которая гораздо более эффективна, чем, например, вакцинопрофилактика гриппа. Кто наиболее подвержен риску тяжёлого течения кори? Во-первых, дети моложе 5 лет, а также взрослые старше 20 лет; беременные женщины; люди с любыми иммунодефицитными состояниями", - отмечает медик.

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"Программа вакцинации против кори в мире началась в 1963 году, у нас - чуть позже - с 1968 года. До введения программ иммунизации в США корью болели от 3 до 4 миллионов человек в год, до 500 (!) больных погибало, у приблизительно 1000 развивался энцефалит. Широкое применение вакцины привело к сокращению случаев кори в США на 99% и, наконец, в сентябре 2016 года Панамериканская организация ВОЗ объявила, что Северная и Южная Америка являются первыми регионами в мире, ликвидировавшими корь.Однако корь осталась в других странах, в связи с чем возможен ее потенциальный завоз куда угодно, и если это происходит в страны с низким уровнем вакцинации, как у нас, это даёт толчок к развитию эпидемии", - информирует профессор Голубовская.