Вспышки кори могут перерасти в эпидемию: медики рассказали, как передается вирус

Вспышки кори могут принимать форму эпидемий, которые приводят к многочисленным смертельным исходам, особенно среди детей раннего возраста, страдающих от недостаточности питания.

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Как подчеркивают инфекционисты, корь передается воздушно-капельным путем от заболевших. После перенесенного заболевания сохраняется стойкий иммунитет.

Дети, родившиеся от перенесших корь матерей, остаются невосприимчивыми к болезни до 3 мес., так как в течении этого периода в их крови сохраняются защитные материнские антитела. Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются очень восприимчивыми к кори в течении всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Медики предупреждают, что высококонтагиозный вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки.

Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов, акцентируют инфекционисты. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления.

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В странах, где корь в значительной мере ликвидирована, случаи заболевания, ввезенные из других стран, остаются существенным источником инфекции.