Корь является одной из основных причин смерти детей - ВОЗ

В Украине наблюдается подьем заболеваемости корью. По данным Минздрава, в прошлом году в Украине корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем 2016 году. Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области. Большинство заболевших – более 86% – это люди, которые не были полностью защищены прививкой (двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита КПК).

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Инфекционисты предупреждают, что эта циклическая волна заболеваемости корью будет особенно тяжелой. Уже есть случаи среди взрослых и даже вакцинированных детей.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Во Всемирной организации подчеркивают, что корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

По оценкам, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.

Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А, или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.

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Среди групп населения с высокими уровнями недостаточности питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи до 10% случаев кори заканчиваются смертельным исходом. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, а беременность может заканчиваться самопроизвольным абортом или преждевременными родами. У людей, переболевших корью, вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь.