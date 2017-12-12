В этом году в Украине корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем в прошлом году

На 1 ноября 2017 года в Украине корью заболел 2381 человек.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых. Двое детей в Одесской области умерли от осложнений.

Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области, которые постепенно распространяются на другие регионы. За 10 месяцев 2017-го в Ивано-Франковской области заболели 877 человек, в Закарпатской – 265, Львовской – 61, Тернопольской – 96, Одесской 767. В других регионах регистрировались единичные случаи, кроме Луганской. В Киеве зафиксировали 53 случая кори , для сравнения в прошлом году за этот период заболели только двое.

Из всего числа людей, которые заболели корью, 1804 – это дети до 17 лет. Наиболее уязвимые возрастные группы детей - до 1 года, 1-4 лет и 5-9 лет.

Большинство заболевших – более 86% – это люди, которые не были полностью защищены прививкой (двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита КПК).

По словам заместителя председателя представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лауры Билл, вспышка кори в Украине не является неожиданной.

"По общей оценке ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2016-м году, Украина была на втором месте среди стран с самым низким охватом иммунизации в мире», - сказала Билл.

На пути усиленным мерам по иммунизации стал и высокий уровень отказов (7,4% - свыше 56 тыс. детей), высокий процент противопоказаний, низкий процент охвата усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах-отсутствие достаточного количества вакцин при том, что в Украине имеется достаточное количество вакцины КПК, что указывает на проблему с перераспределением на местах. При этом дети, которые не получили ни одной дозы КПК, вакцинируются значительно позже, чем необходимо.

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В Минздраве призывают родителей вакцинировать детей, чтобы уберечь их от кори. Для защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК против кори, паротита и краснухи. Это качественная и безопасная вакцина производства Глаксосмиткляйн, Бельгия, имеющаяся во всех областях страны.

Корь – это опасное заболевание, которое поражает не только детей, но и взрослых, не защищенных вакцинацией. Менее половины украинских детей были привиты от кори по календарю прошлого года. Все взрослые и дети в случае отсутствия вакцинации являются в группе риска. Из 1000 людей, которые заразились корью, 1 умирает, 1 переболевает на энцефалит, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину встречаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион.