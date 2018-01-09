Официально: в Киеве корью заболели уже 54 человека, почти все - не привиты

В Киеве по состоянию на 9 января 2018 года зарегистрировано 54 случая кори, среди больных - 43 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

«По предварительным данным, почти все больные были не привиты против кори из-за отказа. Симптомы болезни появились после посещения одного из массовых мероприятий», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе ежедневно госпитализируют более 10 больных корью

Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, а среди школьников - 21. Также зарегистрирован 1 случай - у учителя начальной школы.

Специалисты отмечают, что в 2017 году начался очередной подъем заболеваемости корью. Заболело 87 человек, в т. ч. 63 ребенка, тогда как в 2016 году было зарегистрировано только 2 случая. Заболеваемость регистрировалась как в виде вспышек, так и спорадических случаев. Среди всех больных 86% не были привиты против кори.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента здравоохранения КГГА, в городской детской клинической инфекционной больнице сегодня находятся 14 детей, больных корью. 12 из них поступили в стационар с начала этого года.