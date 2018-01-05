Правительство утвердило методику расчета медицинских услуг

Кабинет министров Украины утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию.

Соответствующее постановление №1075 было принято на заседании правительства 27 декабря 2017 года.

Указанный метод предусматривает проведение экономических расчетов, результатом которых является распределение всех расходов учреждения здравоохранения - от административных и вспомогательных подразделений до основных клинических отделений. Конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги рассчитывается на основе критериев распределения расходов. Перечень и порядок их применения определяются Министерством здравоохранения.

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В частности, составляющими медицинской услуги является выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и т.п.

В стоимость медицинской услуги, в частности, будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования и т.п.

Методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения для учета и анализа фактических затрат. Кроме того, Минздрав должен разработать предложения по единым тарифам в рамках программы медицинских гарантий.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, решение направлено на обеспечение стандартизации подходов к учету затрат в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа «сверху вниз».