Порошенко подписал законы о медицинской реформе и сельской медицине (видео)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327) и «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» (№7117).

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Я решил именно здесь (пгт Окны в Одесской области - УНИАН) подписать закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», - заявил он.

По словам президента, ситуация в области здравоохранения не может оставаться такой, какой она есть сейчас. «И решительными шагами мы эту ситуацию изменим», - отметил глава государства.

Кроме того, президент сказал, что закон о медицинской реформе будет способствовать обеспечению граждан качественной медицинской помощью: «Подписав Закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, я поддерживаю необходимость реформы здравоохранения, важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь», - заявил он.

Он выразил убеждение, что 2018-й станет удачным годом для внедрения медицинской реформы, удачным для каждого врача и пациента.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327). Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета в соответствии с тарифами.

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Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мероприятий борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом министров.

14 ноября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Законом устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают учреждения здравоохранения, в том числе центральные районные больницы, центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты, а также врачи общей практики - семейные врачи и врачи других специальностей, которые оказывают первичную медицинскую помощь и зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, а также заключили договор о медицинском обслуживании населения с соответствующим распорядителем бюджетных средств.

Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, в числе которых содействие развитию лечебных учреждений всех форм собственности, совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы дошкольных учреждений, проведение в сельской местности периодических выездных приемов врачей-специалистов.

Кабмин определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины и электронных рецептов.