Супрун опровергла информацию о своей отставке

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла информацию о том, что якобы собирается в отставку.

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Опровержение она обнародовала в своем микроблоге Twitter.

"Отставка? Не дождетесь...", - написала она.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ближайшее время Супрун собирается написать заявление об отставке с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.