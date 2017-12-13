Супрун опровергла информацию о своей отставке
17:54, 13 декабря 2017Страна
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Опровержение она обнародовала в своем микроблоге Twitter.
Супрун / УНИАН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла информацию о том, что якобы собирается в отставку.
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Опровержение она обнародовала в своем микроблоге Twitter.
"Отставка? Не дождетесь...", - написала она.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ближайшее время Супрун собирается написать заявление об отставке с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.
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