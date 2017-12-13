Новая система здравоохранения в Украине будет похожа на британскую и испанскую - Супрун

Медицинская реформа в Украине начнется с 2018 года. Последний из пакета реформаторских законопроектов, утвержденный Верховной Радой ранее в этом месяце, теперь ожидает подписи президента.

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"Надеемся, президент безотлагательно подпишет закон", - отметила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью Украинской службе "Голоса Америки" .

По словам Супрун, до конца года Минздрав планирует проведение заседания Кабинета министров с целью рассмотрения подзаконных актов, позволяющих реформу. "Нужно провести конкурс на избрание руководства Национальной службы здоровья", которая выступит администратором финансирования медицинских услуг", - отметила Супрун

Она подчеркнула, что реформа системы здравоохранения в Украине не является копией ни одной из мировых систем. "Это – уникальная украинская система. Мы взяли лучшие практики европейских стран, Канады и Великобритании и создали систему. Модель, которая больше похожа на британскую или испанскую систему", - заявила Супрун.

А вот американская система даже не рассматривалась как возможный пример для Украины.

"В американской системе сами врачи являются очень квалифицированными. В Штатах происходит очень много инноваций: есть новые лекарства, изобретают новую методологию лечения и на очень высоком уровне стоит сама медицина. Но система финансирования не является очень эффективной. Здесь - почти самая дорогая медицина в мире, очень дорогие страховки. Частная страховка - как она работает в Штатах – это не есть модель для Украины и никогда не была. Никто даже этого не предлагал", - сказала Супрун.

Супрун подчеркнула, что реформа не потребует повышения бюджетного финансирования, а будет опираться на более эффективное использование существующих средств.

"Бюджет сейчас планируется на три года и в него заложено повышение финансирования здравоохранения на каждый год. На этот год – 13,5 миллиардов будет идти на первичное звено. Повышается финансирование на вторичной и третичной звеньях – это специалисты и госпитализация", - сказала она.

Важным аспектом является автономизация медицинских учреждений. Больницы останутся в собственности города, района, но управлять ими будут как некоммерческими предприятиями. Это приблизит врачей и медицинский персонал к достойным зарплатам.

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"Когда врачи не будут ограниченными государственной тарифной сеткой, больница сможет платить врачам и медсестрам нормальные зарплаты. Уже с 2018 года меняется то, как мы будем оплачивать семейных врачей и педиатров и врачей общей практики – врач будет получать средства за каждого пациента, записавшемся к этому врачу. Врач должен заниматься этим пациентом целый год. Врач сможет иметь до 2 000 пациентов – не более. Преимущественно, они будут иметь тысячу – полторы пациентов. Те врачи, которые сейчас зарабатывают 5-6 тысяч гривен в месяц, смогут зарабатывать 10-15-20 тысяч гривен в зависимости от того как они будут работать – в амбулатории, иметь частную практику, ФОП", - сообщила Супрун.