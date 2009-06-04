Система здравоохранения в Киеве полностью развалена

У п’ятницю Верховна Рада планує заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії, утвореної постановою ВР від 19 лютого 2009 року, щодо вивчення діяльності Леоніда Черновецього на посаді київського міського голови. Редакція роздобула короткий виклад звіту комісії, за який із 11 її членів проголосувало “за” 10. Подаємо частину, що стосується системи охорони здоров’я.

Критичний стан медичної галузі. Порушення законодавства у сфері охорони здоров’я

Місто знаходиться на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. Головна причина – неналежне виконання обов’язків посадовими особами КМДА. Ця катастрофа буде мати незворотні наслідки для життя як для мільйонів мешканців Києва, так і для десятків мільйонів громадян, які живуть нижче по каскаду дніпровських водосховищ.

Система охорони здоров’я в Києві, колись зразкова, за три роки правління команди Черновецького, повністю розвалена. Організація надання медичної допомоги населенню, дотримання санітарного-епідеміологічного законодавства в місті та санітарного – в медичних закладах є критичними.

Кадрова політика в галузі провалена, більше 2045 лікарів – пенсійного віку. Неефективна диспансеризація призвела до суттєвого зростання питомої ваги хворих з І-ІІ групою інвалідності. Аналіз охоплення населення диспансерним оглядом відсутній. Лікування онкологічних хворих проводиться в непрофільних ЛПЗ. Акредитація ЛПЗ проводиться з порушенням чинного законодавства. Регіональна програма протидії захворюванню на туберкульоз не затверджено.

Процедури закупівель проводяться з порушеннями законодавства. За даними МОЗ лише 2007 р. під час укладання угод про закупівлю допущено порушень бюджетного законодавства більш як на 70 мільйонів грн.

Бюджетне фінансування галузі в 2008 р. передбачало більше 2 млрд. грн. Реально профінансовано трохи більше половини. Куди подівся 1 млрд. грн. – суцільна загадка. Заборгованість медичних установ та закладів охорони здоров’я по захищених статтях бюджету станом на 1 квітня 2009 р. становить 90 млн. грн. Іншими словами, вони просто розкрадені.

Відключення лікувальних закладів від водо- та електропостачання набули хронічного характеру. Галузь може зупинитися в червні цього року.

Заробітна платня працівників галузі – найнижча серед інших галузей і складає в середньому 1440 грн. Передбачені законодавством надбавки медики не отримують. В місті не вистачає 4 тис. лікарів та 6 тисяч медсестер. На момент проведення відповідних слухань існувала заборгованість по виплаті медичним працівникам, навіть фтизіатрам, 50% надбавки за шкідливість праці.

Встановлено численні факти оплати надання медичної допомоги громадянами (наприклад, в Солом’янському та Оболонському районах). Ця незаконна практика є загальноприйнятою.

Центр крові законсервовано. В занедбаному стані знаходяться фтизіатрична та інфекційна служби.

В одній з подільських лікарень догниває лабораторне обладнання, необхідне для діагностування та профілактики гепатиту С. І це при тому, що Київ випереджає всі європейські столиці за темпами зростання захворювань на СНІД, туберкульоз та гепатит С, що умисно замовчується керівництвом КМДА.

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення служби швидкої допомоги є критичним. 5-ти мільйонне місто обслуговує лише 135 автомобілів, закуплені автомобілі швидкої допомоги сучасним вимогам не відповідають, по штату не вистачає 140 лікарів.

Медикаменти в медичних закладах відсутні. Наприклад, у шпиталі для учасників Великої вітчизняної війни та ветеранів праці у Пущі-Водиці не вистачає не лише медикаментів, а й продуктів харчування. Ветерани отримують їжу як в концтаборі – раз на добу.

Звільнено з посад принаймні 10 головних лікарів та інших керівників, незгодних із знущанням над галуззю з боку керівництва КМДА.

В кожній лікарні, підпорядкованій КМДА запроваджено посаду заступника директора з економічних питань. Перекладаю на кримінальну мову: це «смотрящіє» керівництва КМДА за «общаком».

КП «Фармація» проводить економічну політику, мета якої штучно довести їх до банкрутства з метою подальшого перепродажу. КП реалізовує лікарські засоби через мережу аптек за цінами, вищими в порівнянні з приватними аптеками. Експертні оцінки показують існування ефективного механізму збагачення на хворобах. За висновками ТСК з 30 млн. грн. прибутку, які передаються аптеками до КП «Фармація», до міського бюджету надходить близько 1 млн. Решта розкрадається. Ця діяльність потребує спеціального розслідування правоохоронними органами. Персональну відповідальність повинні нести персонально голова КМДА та його профільний заступник.

Кричущим прикладом зловживань є будівництво та закупівля обладнання для Центру раннього виявлення онкологічних захворювань із застосуванням технології позитивно-емісійної томографії (ПЕТ-технологій). Загальна вартість Центру на момент проектування сьогодні складає біля 700 млн. грн., субвенція з держбюджету становила складала майже 238 млн. Будівництво фактично зірвано, до фінансування в поточному році керівництво КМДА планує за рахунок Стабілізаційного фонду Держбюджету, передбаченого для виконання програми підготовки та проведення ЄВРО-2012. Тендер на закупівлю обладнання було скасовано, згодом він був проведений за участі лише одного учасника, ПП «Будівельна компанія «Консомпекс», призначеного особисто заступником голови КМДА Кільчицькою. За даними Рахункової палати, членам тендерного комітету незаконно виплачено більш 40 тис. грн. заробітної платні, а просто сказати – виплачений хабар. Поставки високотехнологічного медичного обладнання приватною будівельною кампанією ніколи не здійснювалися. Приватна іноземна компанія-посередник «Медіал» та специфікація обладнання були визначені – також заздалегідь – заступником голови КМДА Кільчицькою. Гендиректор підприємства, за його словами, був «поставлений перед фактом» необхідності закупівлі саме такого обладнання саме у цієї фірми. Центр комплектується обладнанням різних світових виробників, які використовують різні технології. Ці системи по різному управляються, мають різні інтерфейси, різне програмне забезпечення. Гарантійний термін обладнання закінчується наприкінці літа, у випадку будь-якої поломки всі витрати на ремонт несе українська сторона. В обладнання використовуються радіофармпрепарати, які ніхто не реєструє, отже, невідомо, чи відповідають вони європейським стандартам. При укладанні угоди на поставку обладнання були допущені суттєві помилки, які можуть призвести до того, що воно не буде використовуватися в повному обсязі. Проектні роботи виконувалися без відповідних дозволів МОЗ. Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів своєчасно та повністю профінансував закупівлю обладнання, терміни поставки були зірвані.

Особливим цинізмом відзначається діяльність керівництва КМДА в сфері надання ритуальних послуг. Тарифи «Київського крематорію» та Спецкомбінату розраховані без належного економічного обґрунтування, порядок їх формування не відповідає існуючим нормативним актам, порушує принципи визначення вартості ритуальних послуг, встановлених відповідним Законом України. За вказівкою керівництва КМДА, діючі тарифи були безпідставно підвищені від 2 до 5 разів. Прокуратурою міста щодо цього внесено відповідне подання. Підприємствам, які надають ритуальні послуги, встановлена рентабельність у 30%! В сфері надання ритуальних послуг запроваджена схема прихованого делегування функцій комунального підприємства підконтрольним керівництву КМДА приватним структурам.