За 8 лет работы портала "Сиротству – нет!" более 8800 детей обрели свои семьи

Более 8800 малышей обрели свои семьи благодаря Всеукраинскому порталу национального усыновления «Сиротству – нет!», который отмечает свое 8-летие.

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Портал «Сиротству – нет!» является проектом Фонда Рината Ахметова и дает возможность потенциальным родителям увидеть информацию о ребенке. Сейчас на сайте 7695 анкеты. Это истории ребятишек, для которых главная мечта в жизни – найти свою семью.

Сотрудники портала преодолевают сотни километров, чтобы встретиться с детьми-сиротами и создать о каждом уникальные фото- или видеоисторию. Так, за 2017 год на портале появилось более 70 видеороликов, благодаря которым у каждого пятого ребенка – героя ролика, появилась семья.

«Портал «Сиротству ‒ нет!» был создан, чтобы дети-сироты получили шанс на счастливое детство и смогли обрести родителей. За 8 лет работы на горячую линию поступило 31 000 обращений, а более 8800 детей уже живут и воспитываются в семьях. Только за этот год на портале нашли свои семьи 438 детей, из них 311 были усыновлены. Чаще всего ребят усыновляли в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях. Сейчас на ресурсе размещено 7,6 тысячи анкет», ‒ отмечает Наталья Барышпольская, руководитель программы «Сиротству – нет!».

Одной из первых, 8 лет назад, на сайте была размещена анкета трехлетней Наташи, которую вскоре усыновила чета Ивко из Борисполя. Девочка сразу приняла своих родителей и убедила маму Наташу и папу Вадима в том, что принятое ими решение об усыновлении верное. Спустя несколько лет у супругов родилась дочка Соломийка. А год назад в семье появилась трехлетняя Иванка, которую родители отыскали благодаря порталу национального усыновления. Девочку оставили сразу после рождения и до того, как она нашла своих любящих маму и папу, сменила три интернатных учреждения. Теперь Иванка – главная помощница мамы. Вместе со своими сестричками она уговаривает родителей забрать из детского дома еще одного ребенка. В семье появилась традиция: девочки изучают анкеты, размещенные на портале «Сиротству – нет!», и каждый раз у них праздник, когда одна из анкет исчезает с сайта. Это значит, что еще один человек стал кому-то нужен.

Восьмилетие своей работы портал «Сиротству – нет!» отмечает выпуском серии социальных видеороликов. Они будут выходить до конца нынешнего года на фейсбук-странице «Сиротству – нет!» и ютуб-канале Фонда. Это истории семей, которые обрели свое счастье благодаря приемным детям. На видео родители делятся своим опытом общения с детками, рассказывают о первых встречах и знакомстве с будущими сыновьями и дочками. Таким образом Фонд помогает преодолеть страх и избавиться от стереотипов тем семьям, которые хотят подарить тепло и любовь приемным детям.

В рамках программы «Сиротству – нет!» также открыта горячая линия – 0-800-50-14-14, где можно получить бесплатную консультацию специалистов по вопросам усыновления детей.