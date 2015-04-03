Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Украина за семью: современные вызовы и решения для церкви и общества", сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил важность широкого и тесного диалога государственных органов власти и церквей всех конфессий в вопросах поддержки семьи и культивирования ответственного родительства.

«Нашей общей задачей является формирование ценностных ориентиров государства, и, по моему мнению, одним из таких ориентиров является крепкая, здоровая семья», - подчеркнул Кулеба.

Среди основных проблем Уполномоченный отметил уклонения родителями от уплаты алиментов, манипулирование ребенком во время семейных конфликтов, насилие в семьях над детьми и социальное сиротство.

Кулеба считает, что «детям с самого детства нужно закладывать основы понимания, что такое семья, воспитывать в духе уважения к родителям и помогать самим вырасти добрыми родителями».

По словам Уполномоченного, в 2013 году брачный союз заключили 304 тысячи супружеских пар, а расторгли - 164 тысячи. За последнее десятилетие сохраняется тенденция к увеличению количества зарегистрированных браков и уменьшению количества разводов. Для сравнения, в 2000 году было зарегистрировано 274 тысячи браков и 197 тысяч разводов.

Зато, отметил Кулеба, увеличивается количество детей, рожденных в незарегистрированном браке.

«В настоящее время статистика, по сути, свидетельствует о том, что каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака», - сказал Кулеба.

Так, если в 2000 году таких детей было 66 тысяч (17 % от общего количества рожденных детей), то в 2013 этот показатель вырос на 5 процентов и составил 111 тысяч.