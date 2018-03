Мультсериал "Симпсоны" склоняет детей к курению

Австралийские ученые признали мультипликационный сериал "Симпсоны" (The Simpsons) способствующим табакокурению, сообщает The Medical Journal of Australia. Исследователи подробно изучили все эпизоды курения с участием героев данного мультфильма.

Исследователи Гай (Guy Eslick) и Мариэль Эслики (Marielle Eslick) посмотрели 400 серий первых 18 сезонов мультипликационного сериала "Симпсоны". Их целью было выявить все случаи, когда кто-либо из героев сериала курил сигареты. Ученые оценивали частоту таких случаев, пол и возраст участников сцен с курением. Кроме того исследователи оценивали то, как был представлен факт употребления сигарет (положительно, отрицательно или нейтрально).

В результате исследования было выявлено 795 случаев курения. Большинство курильщиков были героями мужского пола (63 процента), 8 процентов курильщиков составили дети. В 15 процентах случаев пол курильщика установить не удалось (например, эпизоды с участием животных).

Лишь в 35 процентах случаев употребление сигарет было представлено негативно. Основная часть (63 процента) сцен с курением была представлена нейтрально. 2 процента случаев представляли курени положительно. При этом дети в 45 раз чаще взрослых участвовали в эпизодах, представляющих курение негативно.

На основе полученных данных ученые сделали вывод о том, что данный мультипликационный сериал может способствовать приобщению детей к пагубной привычке.

medportal.ru