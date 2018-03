Красная помада вредит здоровью?

Основательница движения за безопасную косметику Campaign for Safe Cosmetics Стейси Малкан в одном из недавних интервью заявила, что чем краснее помада, тем больше вероятность найти в ней свинец. В феврале активистка, заручившись поддержкой сенаторов, обратилась в Администрацию по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) с просьбой выработать стандарты относительно содержания свинца в помаде, а также обнародовать данные расследования относительно заявлений Campaign for Safe Cosmetics об обнаружении в распространенных наименованиях помады свинца.

"Сейчас FDA утверждает, что они ждут очереди на публикацию в рецензируемом журнале статьи о свинце в помаде. Это может занять годы", - говорит С.Малкан.

В свою очередь, представители FDA говорят, что уровень свинца в помадах соответствует тому, что должно получиться при нормальном производстве.

Напомним, что в 2007 году Campaign for Safe Cosmetics обнародовала данные о том, что в трети из 33 исследованных наименований помад содержание свинца превышало стандарты для карамели. Больше всего опасного металла было обнаружено в средствах L`Oreal Colour Riche в оттенке True Red и Cover Girl Incredifull Lipcolor в оттенке Maximum Red.

cosmomir.ru