Красный крест направил гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса
10:00, 30 ноября 2017Страна
23 0
В гумпомощь входят гигиенические наборы и лекарства.
Красный крест направил гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса / REUTERS
Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области почти 236 тонн гуманитарной помощи.
Читайте такжеГермания выделит еще 1,5 млн евро гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших из-за войны на Донбассе
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в неконтролируемую территорию от миссии МККК проехали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter