Красный крест направил гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса

10:00, 30 ноября 2017
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В гумпомощь входят гигиенические наборы и лекарства.

Иллюстрация REUTERS

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области почти 236 тонн гуманитарной помощи.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в неконтролируемую территорию от миссии МККК проехали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн.

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Теги: #война на Донбассе#помощь красного креста