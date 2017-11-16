Кабмин одобрил законопроект о праве переселенцев с инвалидностью на социальный квартирный учет

Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", целью которого является законодательное урегулирование вопросов предоставления права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенным лицам с инвалидностью.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Подчеркивается, что документ разработан во исполнение указа президента "О мерах, направленных на обеспечение соблюдения прав лиц с инвалидностью", предусматривает расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом постновки на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных, которые не имеют жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.