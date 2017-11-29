Минздрав: в Украине в интернатах живут 106 тысяч детей, из них только 6 тысяч - сироты

В Украине 106 тысяч детей находятся в интернатных учреждениях, сообщили УНИАН в Минздраве. Из них только 6 тысяч детей имеют статус сироты, то есть 100 тысяч детей находятся в интернатах, имея живых родителей, которые не лишены родительских прав и одновременно не заботятся о своих детях.

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«Мы должны позаботиться о защите таких семей, чтобы они могли воспитывать своих детей в семье. Сейчас за одного ребенка интернатное заведение Министерства здравоохранения получает 26 тысяч гривен в месяц, учреждение Министерства социальной политики - 16 тысяч гривен в месяц. Если бы эти деньги шли в семью, которая попала в сложные жизненные обстоятельства, родители могли бы воспитывать своих детей самостоятельно», - сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сейчас для лишения статуса отцовства социальной службе нужно доказать, что родители не заботятся о детях более полугода. Сами работники домов ребенка связываются с родителями и приглашают навестить ребенка раз в 6 месяцев, оставляя ребенка официально без статуса сироты, и его нельзя передать в семью для усыновления или опеки. Поэтому важно ограничить срок, после которого суд может лишать родительских прав, считают в Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что планируется ограничить срок, когда дети, от которых отказались матери, могут находиться в роддоме, в стационарах больниц до одной недели. Длительное пребывание ребенка в медучреждениях вызывает задержку развития ребенка, повышает риск заболеть и перегружает больницы. Сегодня некоторые младенцы находятся в больницах по полгода, отметили в ведомстве.