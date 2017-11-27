Украина остается страной с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции – Минздрав

Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

"Согласно обновленным оценкам относительно ВИЧ/СПИДа, на начало 2017 года в Украине проживали 238 тыс. человек с ВИЧ всех возрастных категорий, в возрастной группе старше 15 лет уровень распространенности ВИЧ составил 0,61%", - отмечают в министерстве.

Минздрав информирует, что в 2017 году Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, будет посвящен теме «Право на здоровье».

По данным Всемирной организации здравоохранения и Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 млн человек, среди которых 19,5 млн получают антиретровирусное лечение.