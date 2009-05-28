У Генпрокуратуры нет претензий к следователю по делу Проданчука

Руководство генпрокуратуры не имеет никаких претензий к следователю, который расследует дело, возбужденное в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранение Украины Николая ПРОДАНЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в генпрокуратуре в интервью журналистам заявил и.о. генпрокурора Сергей ВИНОКУРОВ.

«Прокуроры наблюдают за следователями, чтобы все было законно. Никакого нарушения со стороны следователя по этому делу не допущено», - сказал он.

По словам С.ВИНОКУРОВА, насколько ему известно, это дело уже практически закончено и Н.ПРОДАНЧУКУ должны быть предоставлены материалы для ознакомления с ним.

Отвечая на вопрос, было ли целесообразно объявлять бывшего чиновника Минздрава в розыск, если место его нахождения было известно, С.ВИНОКУРОВ ответил: «Это нужно спросить у следователя. На то время, когда это было сделано (имеется в виду объявление Н.ПРОДАНЧУКА в розыск – УНИАН), его местонахождение не было известно… Сейчас он сказал, где находится».

В то же время на вопрос, будет ли следователь приходить к Н.ПРОДАНЧУКУ в больницу, и.о. генпрокурора ответил: «Это у следователя нужно спросить».

В то же время он заверил, что после того, как Н.ПРОДАНЧУК ознакомится с материалами дела, «оно пойдет в суд, и будет решено, виновен ли он или не виновен».

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. В результате проведения вакцинации умер старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко (в мае 2008 года).