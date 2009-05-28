Эффективность лечения нервных болезней в Украине вырастет с 30% до 85%

Благодаря открытию первой в Украине Лаборатории Головокружения эффективность лечения нервных заболеваний вырастет с 30% до 85%.

Как сказал корреспондент УНИАН, об этом шла речь на симпозиуме-презентации "Лаборатория Головокружения", который проходил в ГП «Санаторий «Конча Заспа», на базе которого действует данная лаборатория.

«Согласно наблюдениям за 50 000 больных, проведенных профессором КЛЯУСЕНОМ (Германия), 30% больных самых разнообразных профилей имеют невроотологические заболевания (истинные головокружения и головокружения в широком понимании) – нервные болезни, предопределенные нарушениями деятельности вестибулярного аппарата, 12% всех больных имеют мигрени». - Сказал руководитель Лаборатории Головокружения, завотделом Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, доктор медицинских наук Константин ТРИНУС.

Истинное головокружение – это иллюзия несуществующего движения. Головокружение в широком понимании – это нарушение восприятия движения, пространства и времени, затмение сознания, клаустрофобии. Эти симптомы генерируются разными анатомическими структурами и физиологичными механизмами, связанными с вестибулярным аппаратом. Нередко они пропускаются врачами-неврологами или маскируются за другими симптомами: болями головы, слабостью, депрессиями, ощущением нездоровья, нервозностью, раздражительностью, нарушениями сна, кошмарами и фобиями, мерцаниями в глазах и ушными шумами, онемением рук и ног. Такие состояния часто идентифицируют как вегетативно-сосудистые дистонии, астеничные, диэнцефальные, церебро-васкулярные синдромы. Они могут возникать в результате перенесенных травм головы, стрессов, отравлений, невроинфекций. Эти синдромы могут сопровождать сердечно-сосудистую, эндокринную патологию (в частности диабет), климакс, беременность, нарушение функции печени, инфекционные заболевания.

Индивидуальные схемы лечения в невроотологии зависят от специфических черт головокружения и сочетания их с другими симптомами. Техническая база Лаборатории Головокружения дает возможность разносторонне исследовать деятельность мозга больного и его вестибулярного аппарата и точно назначить лекарства, необходимые для лечения именно данного больного. Современная аппаратура лаборатории, закупленная в США, дает возможность проводить мониторинг и отслеживать эффективность лекарств в терапии каждого пациента.

«Здесь установлена самая новая техника с наивысшим быстродействием, которой пока еще больше нет ни в постсоветском пространстве, ни в странах Европы, - сказал К.Тринус, - лаборатория оснащена цифровыми видеокамерами, которые дают возможность превращать движения в “цифру”. Эти исследовательские методики, используемые теперь в невроотологии, первично были разработаны для тщательного изучения состояния здоровья космонавтов и пилотов самолетов-истребителей. Сегодня наработками космической медицины может воспользоваться любой пациент».