Черниговщина: за четыре месяца этого года усыновлены 17 детей

В Черниговской области за четыре месяца этого года усыновлены 17 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника областной службы по делам детей Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

По его словам, в области сложилась позитивная тенденция относительно усыновления детей. "Факты свидетельствуют об активизации работы в этом направлении", - сказал он. Так, в 2005 году в Черниговской области были усыновлены 16 детей, в 2008 – 42 ребенка, а за четыре месяца текущего года – семнадцать. По мнению С.ЖЕЛЕЗНОГО, усыновлению детей способствуют и изменения в государственной политике, в том числе и внедрение с 1 января текущего года 12 тыс. 240 грн. материальной помощи при усыновлении ребенка.

Однако, к сожалению, проблемы детей-сирот или лишенных родительской опеки еще далеки от окончательного решения, констатировал чиновник. Из 2 тыс. 985 таких детей в Черниговской области только 66% имеют опекунов, приемную семью или находятся в детдоме семейного типа. Сейчас в области функционируют 7 детских домов семейного типа и 116 приемных семей.