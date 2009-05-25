В Польше родители не хотят отправлять 6-летних детей в школу

В Польше родители не спешат записывать в школу своих шестилетних детей после правительственной реформы, которая была введена весной этого года и пока еще предусматривает добровольную запись младших детей в школу.

Как пишет сегодня Gazeta Wyborcza, на сентябрь в школу родители записали лишь 3% шестилетних детей при прогнозах Министерства образования в 30%.

Образовательную реформу, которая сокращает с 7-ми до 6-ти лет возраст детей, которые обязаны идти в школу, коалиционному правительству удалось принять в марте этого года, преодолев вето Президента.

Принятый закон предусматривает двухлетний переходный период, на протяжении которого родители сами будут решать, когда отправлять своих детей в школу, но уже с 2011 года все шестилетние дети будут обязаны пойти в школу.

По данным газеты, которая провела свое собственное исследование, количество записанных шестилетних детей в школу в крупнейших городах Польши колеблется от 2 до 3,8%.

Исключением является Гдыня на побережье Балтийского моря, где в школу записали 14% шестилеток (300 из более чем 2 тыс. детей в городе).

Общественные организации, которые выступали против реформы, называют полученные данные подтверждениям того, что правительственная реформа потерпела поражение.

В свою очередь правительственные чиновники объясняют такой низкий уровень кампанией, развернутой против реформы в медиа.

«Это медиа, оппозиция и различные группировки отбили охоту у родителей (отправлять детей в школу раньше)», - сказал министр канцелярии Совета министров Польши Михал БОНИ.