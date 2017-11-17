Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

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Парубий подписал закон о повышении доступности и качества медобслуживания в селах

Киев. 17 ноября. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что спикер подписал закон и направил его на подпись президенту сегодня, 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

Законом устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают заведения здравоохранения, в том числе центральные районные больницы, центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты, а также врачи общей практики - семейные врачи и врачи других специальностей, которые оказывают первичную медицинскую помощь и зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, а также заключили договор о медицинском обслуживании населения с соответствующим распорядителем бюджетных средств.

Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, среди которых содействие развитию лечебных заведений всех форм собственности, совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы дошкольных заведений, проведение в сельской местности периодических выездных приемов врачей-специалистов.

Кабинет министров определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета заведений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины и электронных рецептов.

Телемедицина - комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме.

Также в законе говорится об обеспечении медицинским оборудованием для первичного обследования, портативными телемедицинскими диагностическими средствами для дистанционного сбора и передачи информации о показателях деятельности организма пациента, оборудованием и инструментарием для оказания неотложной помощи, малых хирургических вмешательств, отоларингологического, офтальмологического, гинекологического осмотра, оборудованием и инвентарем для лабораторной диагностики и забора биоматериалов, в том числе мини-лабораториями.

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Среди прочего, государство должно развивать транспортную инфраструктуру для оказания медпомощи; привлекать инвестиции в развитие здравоохранения в сельской местности и развитие государственно-частного партнерства.

Государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета предоставления гражданам медицинских услуг, в том числе с применением телемедицины, предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.