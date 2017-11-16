Нардеп предположил, когда в Украине появится министр здравоохранения

Заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко надеется на внесение в парламент кандидатуры на должность министра здравоохранения в декабре.

Читайте такжеНардепы настаивают наконец-то назначить министра здравоохранения Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Это прерогатива исключительно правительства, после обсуждения на совете коалиций по поводу внесения кандидатуры", - пояснил депутат.

Он убежден, что долго нельзя оставаться без министра здравоохранения, особенно учитывая то, что сейчас проводится реформирование этой отрасли.

"Поэтому кандидатура на должность министра здравоохранения, как и на другие должности, которые являются условно вакантными, должна быть внесена в ближайшее время. Очевидно, это декабрь. Я надеюсь, что премьер-министр внесет кандидатуру Ульяны Супрун, потому что она, вероятнее всего, справилась со своей задачей в проведении законодательства, необходимого для реформ", - сказал Березенко.

Он также добавил: "Будем верить, что это представление будет в зале. Мы сможем его рассмотреть в пленарную неделю ".

Как сообщал УНИАН, 10 октября народный депутат Андрей Деркач в Facebook написал, что народные депутаты подали иск к Гройсману.

Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

«Кабмин Гройсмана был сформирован полтора года тому назад. Без министра здравоохранения. За это время премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра», - подчеркнул Деркач.

По словам Деркача, «за время нелегитимного руководства Минздравом Супрун наломала немало дров».

«Подготовлена «медицинская реформа» с нарушением прав украинцев, предусмотренных Конституцией. Реакция премьера? Ноль», - подчеркнул он.

"Второе. В Украине отсутствуют вакцины и сыворотки от смертельно опасных болезней - против бешенства, ботулизма, что уже привело к смерти людей. Причина - срыв национальных отраслевых программ. Реакция премьера? Ноль. Третье. В Украине сорвана программа закупки лекарств за последние три года. В результате больницы по всей стране недополучили жизненно необходимые препараты. Реакция премьера? Ноль», - добавил депутат.

22 июля 2016 Кабинет министров Украины назначил Супрун на должность заместителя министра здравоохранения, а с 1 августа возоложил на нее исполнение обязанностей министра здравоохранения.

Читайте такжеСупрун утверждает, что имеет диплом о высшем образовании

Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала «Защиту патриотов» - организацию, которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В 2015 году получила украинское гражданство.