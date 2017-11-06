Минздрав не может выбрать достойных руководителей на зарплату 50 тысяч грн

Министерство здравоохранения Украины не смогло избрать генеральных директоров новых пяти директоратов в ведомстве, поэтому в ближайшие дни будет объявлен повторный конкурс.

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Министерство здравоохранения Украины не смогло избрать генеральных директоров новых пяти директоратов в ведомстве, поэтому в ближайшие дни будет объявлен повторный конкурс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк во время брифинга в Доме правительства.

«Сегодня мы переобъявляем конкурс на эти позиции после того, как в течение предыдущих трех месяцев мы не смогли выбрать ни одного из пяти генеральных директоров в Генеральный директорат», - сказал он.

Ковтонюк подчеркнул, что для Минздрава важно не просто занять вакантные должности, а набрать людей, которые будут способны и готовы внедрять медицинскую реформу.

«На последнем этапе (отбора) у нас было только три человека, из которых мы надеялись выбрать хотя бы нескольких директоров, но, будучи так же требовательными на этапе интервью, мы поняли, что не было в этом наборе людей, которых можно было бы избрать на должность генерального директора ... Поэтому в ближайшее время мы объявляем конкурс на новый раунд переговоров генеральных директоров ... уже на днях начнется новый набор», - пояснил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в августе и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что ее ведомство в рамках реформы государственной службы и обновления кадрового потенциала планирует привлечь более 50 человек.

Минздрав в сентябре объявил конкурс на руководителей директоратов по пяти направлениям – фармацевтический; общественного здоровья; медицинских услуг; науки, инноваций, образования и кадров; стратегического планирования и европейской интеграции.

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Было получено 203 заявки, после проверки документов осталось 110 человек. До четвертого этапа - устного ситуационного задания - дошло трое людей. До собеседования - одна. Лишь одна из ста десяти.

Минимальный размер оклада генерального директора – около 50 тысяч грн, сообщили в Минздраве.